РФС подал заявку на вступление в Ассоциацию непризнанных государств

Российский футбольный союз (РФС) для продолжения участия сборной в международных матчах принял решение о вступлении в Футбольную ассоциацию непризнанных государств.

Вынужденная мера связана с постановлением FIFA об отстранении сборной России от стыковых матчей к чемпионату мира.

– Я не пессимистичен в отношении российского футбола. Если ещё лет 20 назад в Ассоциацию непризнанных государств входили единицы, то сегодня всё больше и больше новых членов присоединяются к ней. Благодаря усилиям России в состав организации уже ранее вошли Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, недавно её пополнили ДНР и ЛНР. Конкуренция с каждым годом растёт. Кроме того, есть информация и о присоединении к организации Белоруссии, – прокомментировал ситуацию президент РФС Александр Дюков.

Если заявка РФС будет оперативно принята, сборная России сможет уже летом стать участником чемпионата мира, который пройдет в Западной Сахаре. Среди его участников сборные Силезии, Абхазии, графства Ницца, Южной Осетии.

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