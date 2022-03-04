 

Скандалы: Не поняли «юмора»

04.03.2022, 13:45, Разное
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Жители Архангельска массово сдают билеты на концерт Галкина из-за ситуации на Украине

Жизнь тихого и спокойного Архангельска омрачили страсти поистине планетарного масштаба. Узнав, что юморист Максим Галкин выступает резко против спецоперации на Украине, горожане бросились сдавать билеты на его концерт. А когда им сказали, что он отменяется, радовались и кричали «ура!». Казалось бы, такого просто не может быть. Постановка.

Однако руководитель театра говорит, что это никакой не фейк. Кассир так испугалась разбушевавшихся людей, что ему пришлось лично выходить в фойе, чтобы их успокоить.

О том, что происходило на главной площадке Архангельска, стало известно из репортажа местного канала «Регион 29».

Фото: Global Look Press / Анатолий Ломохов

«Он вообще признанный артист Российской Федерации, — возмущается одна из зрительниц. — И вот так против нее высказываться? Вставать на сторону Украины? Был бы он заслуженным Украины, другой вопрос. Но в такое тяжелое время, когда наши ребята отстаивают там интересы страны, — тут уже не до смеха!»

«Я вообще не понимаю его политики, — негодует мужчина с кольцом в ухе. — Он славянин, он человек русский. А говорит какие-то сложные слова, я не знаю, в поддержку кого? Нацизма? Бандеровщины, которая пришла в Донбасс? Я, например, сам из Донбасса, и вот уже восемь или девять лет не могу туда приехать. Ни в отчий дом, никуда!»

«Наш красавчик! — продолжает он. — Красиво говорит, но в последнее время совсем не о том, о чем нужно».

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Дальше — больше. Когда людям объявляют, что никакого концерта не будет, фойе оглашают крики радости и аплодисменты. Ура, ура! Галкин не приедет.

«Первые проявления такого агрессивного поведения начались еще в выходные, — говорит Daily Storm директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов. — Люди начали звонить в кассу и приходить, несмотря на то что мы не являемся организаторами этого концерта, а лишь сдаем им площадку. Но шли почему-то именно к нам — поэтому мы решили связаться с устроителями и узнать, как они будут поступать. И вот в этот самый момент и происходит тот «мини-митинг». Кассир, конечно, испугалась, потому что люди никак не успокаивались. В общем, накал был такой, что мне пришлось выйти и поговорить с ними лично».

Как рассказывает Сергей, дальнейшее общение продолжилось примерно в том же русле. Зрители высказали ему свою позицию.

Сергей Самодов
Фото: ВКонтакте / Сергей Самодов

«Гражданскую позицию! — уточняет он. — А я со своей стороны посоветовал им, как можно вернуть билеты, если они покупали их онлайн, и сообщил, что организаторами принято решение отменить это выступление. Правда, насколько оно окончательно, я пока не знаю: возможно, концерт Максима Галкина просто перенесут на более спокойное время».

24 февраля Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Цель, пояснил он, — защита людей.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой… Ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь, — сообщил глава государства. — В основе нашей политики — свобода. Речь идет о свободе для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет».

Яна Бобылкина



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