 

Яценюк: 90% людей в Харькове говорят по-русски, но посмотрите, как они защищают свой город от “освободителя” Путина

04.03.2022, 13:40, Новости дня
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Путин считает, что украинцы – это россияне. Потому что половина украинцев говорят по-русски. Это ничего не значит. Они украинцы. Разница между украинцами и россиянами очень четкая. Украинцы – свободные люди, и они знают, что такое свобода. Они знают, как защищать свою независимость.

Взгляните на Харьков. Это второй по величине город в Украине. 90% людей там говорят по-русски. Но как они сражаются и защищают их город. И как так называемый “освободитель” нацистский Путин бомбит и обстреливает русскоязычные Харьков, Мариуполь.

Украина – не Россия. Украинцы – не россияне. Даже если они говорят по-русски.

Сказал об этом, выступая на конференции Совета по международным отношениям США.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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