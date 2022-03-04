Как будут защищать экономику и граждан в условиях санкций

Законопроект расширяет полномочия правительства. Кабмин сможет устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику, но не списанных заказчиком сумм неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Также правительство сможет принимать решения о повышении размера социальной доплаты пенсии и ее дополнительной индексации. Эта мера также касается минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Законопроект устанавливает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В случае с аккредитованными IT-организациями – до конца 2024-го.

Кроме того, обычные граждане и предприниматели смогут воспользоваться кредитными каникулами в 2022 году. Заемщик вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору и попросить изменить условия обслуживания потребительного или ипотечного кредита.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что существующие меры поддержки сохранятся. Социальные обязательства государства будут полностью выполнены вне зависимости от обстоятельств, подчеркнул он.