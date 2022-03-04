ЕС будет публиковать цену за литр природного газа

Комиссия Евросоюза по энергетике обязала торговые площадки указывать цену природного газа в расчёте на литр, а не на тысячу кубических метров, как это было принято ранее. Мера направлена на смягчение психологического ущерба от осознания роста стоимости кубометра голубого топлива.

Экстренное заседание Комиссии состоялось 3 марта в связи с ростом цены за тысячу кубометров газа выше 2400 евро. По данным соцопросов, 31% жителей ЕС испытывают тревогу при мысли о дальнейшем росте цен на топливо, 11% думают, что не переживут зиму, а 85% европейцев не готовы голосовать за правящую партию своей страны из-за повышения цен на газ. По мнению экспертов, цены, указанные за литр, будут оказывать благоприятное психологическое воздействие на умы избирателей и усилит их решимость наказать Россию за совершаемые ей действия.

«2400 евро за тысячу кубов – это многовато. Но вот если литр стоит, скажем, 3 или 10 евроцентов, это разве много? Это сущие копейки, любому состоятельному жителю Европы это по карману. Да пусть даже литр будет 2-3 евро, мы готовы платить такую цену за то, чтобы агрессивное поведение России встречало наше единодушное осуждение и сопротивление», – сказал министр энергетики Бельгии Клаус Вандерлеер.

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