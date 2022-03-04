 

Сводная сестра Меган Маркл подала на нее в суд за клевету

04.03.2022, 12:51, Разное
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Саманта Маркл, которая приходится герцогине Сассекской сводной сестрой по отцу, подала на нее в суд. 57-летняя Маркл обвиняет свою знаменитую родственницу в клевете. Женщина утверждает, что многое из сказанного Меган в резонансном интервью Опре Уинфри, которое вышло почти год назад, – ложь.

Во-первых, сводную сестру герцогини оскорбила фраза Меган о том, что она была “единственным ребенком”, ведь она, Саманта, по ее собственным словам, “задолго до нее была Маркл”. Во-вторых, она утверждает, что герцогиня “врет, когда говорит, что видела Саманту 19 лет назад, а до этого еще десять лет на встречалась”. Кроме того, Маркл-старшая говорит, что Меган не знала бедности, как рассказывала в интервью. Защищая общего отца Томаса, истица заявила, что именно мистер Маркл оплачивал обучение младшей дочери в элитной частной школе, а также ее уроки танцами и актерского мастерства. 

Сестра Меган убеждена, что герцогиня придумала такую “сказочку”, чтобы создать образ золушки, в том время как ее родные, в частности, Саманта из-за подобных признаний она не смогла получить работу и получила “расстройство психики”.

Адвокаты Меган Маркл ответили на иск пока так: 

Этот необоснованный и абсурдный судебный процесс — просто продолжение модели тревожного поведения. Мы уделим ему то необходимо минимальное внимание, которого он заслуживает. 

Томас и Саманта Маркл

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри, отказавшись от королевских привилегий и обязанностей, переехали в США, где в марте прошлого года назад дали интервью Опре Уинфри. Беседа получилась откровенной и очень резонансной. Меган и Гарри раскрыли многие “тайны” британской королевской семьи, некоторые из которых были позднее раскритикованы и опровергнуты. Например, Кейт Миддлтон якобы довела Меган до слез перед свадьбой и что у нее отобрали паспорт и не давали свободно перемещаться и многое другое. 

Но в ноябре прошлого года запись интервью неожиданно исчезла с YouTube-канала Опры Уинфри.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри, весна 2021 года



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