Красота вокруг: рассматриваем гаджет от vivo, который поступил в продажу 1 марта

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ

Технологии развиваются стремительно и сейчас чтобы достойно конкурировать на рынке, компаниям-производителям смартфонов приходится проявлять творческую изобретательность. Смартфон в XXI веке — не просто средство связи, но еще и полноценный офис, и аксессуар.

Новая линейка vivo V23 состоит из двух видов смартфонов, каждый из которых обладает своим объемом памяти на 128 и 256 Гб. Серия представлена в разных цветовых решениях: солнечный спектр, звездная пыль, лунная тень и водная гладь. При этом задняя панель модели в специальной расцветке «Солнечный спектр» меняется под воздействием солнечного света — в зависимости от яркости лучей она может быть более или менее насыщенной. vivo V23 5G — это первый в России смартфон, который будет радовать своего обладателя разным внешним видом каждый день.

СИЛА ТРЕХ КАМЕР

Снимки, сделанные на vivo V23 5G, точно получатся удачными благодаря трем камерам, среди которых есть макрокамера, сверхширокоугольная камера 105° и камера с ночным режимом. Отдельно создатели серии позаботились о любителях делать селфи. Двойная фронтальная камера может соревноваться с профессиональным фотоаппаратом — 50 мегапикселей, автофокус по глазам и двойная LED-подсветка дадут безупречную четкость фотографиям. Естественный цвет лица получится, даже если снимать в темноте! Кстати, оттенок подсветки на vivo V23 5G можно выбрать на свой вкус — есть теплый, нейтральный и даже холодный цвета. Еще один бонус — система стабилизации изображения, а благодаря разрешению 4К ваши видео будут похожи на кадры из кинофильма.

НАДЕЖНЫЙ И БЫСТРЫЙ

Частота обновления экрана в новом смартфоне vivo — 90 Гц. Это значит, что 90 раз в секунду он может обновлять изображение. Таким образом, можно забыть о задержках отклика интерфейса, работать со смартфоном станет еще комфортнее. В числе полезных и необходимых функций — быстрая зарядка FlashCharge мощностью 44 Вт. Аккумулятор не подведет в самый неподходящий момент, а в случае необходимости вы сможете оперативно зарядить устройство. vivo V23 5G — не просто красив, но еще и способен обеспечить максимальную производительность: новая технология использует незадействованную внутреннюю память смартфона в качестве оперативной для одновременной и плавной работы нескольких приложений.