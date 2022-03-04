 

Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

04.03.2022, 12:49, Новости дня
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Госдума приняла сразу в трех чтених законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был инициирован правительством России.

Законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России, передает ТАСС.

Напомним, в четверг в Госдуме одобрили законопроект о кредитных каникулах россиянам до 30 сентября.



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