В Киеве назвали главную тему переговоров с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что на переговорах с Россией главным вопросом стало неразмещение отдельных видов вооружений, а не денацификация.

Арестович заявил, что «они (российская сторона) уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное – неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения», передает «Страна.ua».

Накануне РФ и Украина провели переговоры в Белоруссии, стороны перед началом пожали друг другу руки. Они договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения.