 

Мнение: Украина готовит Чернобыль 2.0 – все как заказывали!

04.03.2022, 12:25, Разное
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Слушайте, клево у них там – все как Путин говорил. Еще месяц назад из-за проблем с газом и углем Украина запустила все свои АЭС, я делал такой сюжет, на полную катушку. Технологически это запрещенно, потому что нет резервов, да и так все и проектировалось – чтобы работала система с запасом. И вот, вам новости. Хорошо, наши взяли хоть Чернобыльскую АЭС сразу.

Короче, они слезно просят ввести НАТО бесполетную зону над Украиной – а то типа, бахнет. Из более хренового, еще врет и Зеленский:

«Европа сейчас должна проснуться: горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оборудованные тепловизорами. То есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились», — подчеркнул Зеленский.

Логично предположить, что наши не дураки. Другое дело, если сейчас бахнет – а судя по всему бахнет – Россию обвинят во всех грехах.

Ну, что тут еще добавить? Вот ваше "нет войне"… террористическая Украина раз за разом доказывает, что все делается правильно.

Вместе победим.

Источник: Вместе победим!



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