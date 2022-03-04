Скандалы: Украинские хакеры атаковали ФАН и ведущие российские СМИ патриотической направленности

Практически все патриотические СМИ России пострадали от мощной DDoS-атаке

Такая небывалая активность украинских хакеров связана с успешными действиями российских военных в ходе спецоперации на Украине. На фоне поражения Киев ведет информационную войну, подвергая атаке СМИ, рассказывающие правду о ходе операции. Кроме ресурсов «ПолитРоссия», «Инфореактор», «НьюИнформ», хакеры атаковали и сайт Медиагруппы «Патриот», несмотря на то, что он не является зарегистрированным СМИ.

Сейчас специалисты холдинга устраняют неполадки и принимают все необходимые меры по защите своих информационных ресурсов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ коллективный Запад ввел санкции против предприятий ключевых секторов России, видных политических деятелей и бизнесменов.