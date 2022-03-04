Украинские военные остановили наступление российской армии на большинстве направлений, на некоторых ВСУ совершили успешное контрнаступление – Резников

“196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит слом ситуации. Это время требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление”, – рассказал Резников.

По его словам, остается сложной ситуация на юге, где оккупанты в последние часы обстреливали Запорожскую АЭС.

“Но боевой дух людей в казацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение. Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но гордый город отважных граждан. Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу”, – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/360214399448251

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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