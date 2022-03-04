“Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны были разобраться”. Более 58% россиян поддерживают войну против Украины – исследование

“Больше половины опрошенных – 58,8% – поддерживают действия России на территории Украины. Прослеживается связь возраста и положительной оценки “спецоперации”. Чем старше респонденты, тем больше они поддерживают “специальную операцию”. Так уровень поддержки среди молодых людей (18–29 лет) чуть более 40%, а среди россиян старше 60 лет достигает более 70%”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что чем меньше возраст опрошенных, тем негативнее они относятся к действиям России в Украине.

“Половина опрошенных в возрасте от 18 до 44 лет дали негативную оценку”, – пишут исследователи.

Сообщается, что чем выше уровень образования респондентов, тем меньше уровень поддержки войны РФ против Украины.

Telegram-канал “Двач” 3 марта опубликовал видео опроса россиян, в котором участвовали люди преимущественно пенсионного возраста. Они заявляли о всесторонней поддержке Путина.

“У меня в Харькове сестра живет. И мне очень тяжело смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав”, – рассказала одна из опрашиваемых.

Несколько респондентов назвали украинские власти “фашистами” и “нацистами”.

“Фашистов как долбили, так и надо долбить. Нацистов. Не украинцев как народ, а нацистов, которые там пришли!” – сказал один из них.

Российская пенсионерка подчеркнула, что поддерживает Путина, потому что украинская власть “угрожает ядерным оружием”.

“Путин все верно делает. А что еще нам остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать – этот самый Зеленский. Вы знаете что, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу!” – сказала она.

Положительно кровопролитную войну в Украине оценил еще один российский пенсионер.

“Хорошая, нормальная ситуация. С Украиной давно мы должны были разобраться. Люди гибнут? Мы что ли их уничтожаем? Их уничтожают бандеровцы”, – сказал он.

Пенсионера поддержал мужчина средних лет, который призвал “читать историю”.

“Естественно, я отношусь положительно! Карт-бланш президенту. Только так и не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы, молодые, воспитанные на TikTok, будете по кустам прятаться, как зайцы. Мы это все проходили в 1945 году. Эта война для того, чтобы вы жили. Читайте историю со времен Переяславской рады, со времен этих бандеровских националистических движений. А была не война восемь лет? Донбасс бомбили, громили. Все молчали. Мы не лжепатриоты, мы – патриоты. Надо будет – пойдем с оружием в руках защищать наш православный, русский мир”, – заявил он.

На вопрос о том, что от России уже отвернулся весь цивилизованный мир, один из респондентов ответил, что “повернется, это уже не в первый раз такое”.

Видео прокомментировал 4 марта в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“За неделю, что я веду свой Telegram-канал, я перевидел много видео с сожженными трупами оккупантов, кровью, криками и стонами раненых. Но это видео я считаю самым страшным из всех. Там нет ничего, что я перечислял выше – ни трупов, ни стонов, ни крови. Там – обыкновенный русский фашизм”, – написал он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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