Зеленский: Мы наносим врагу максимальные потери. Бьем их под Николаевом, под Харьковом, под Киевом

“Наша оборона наносит врагу максимальные потери. Мы бьем их под Николаевом. Бьем под Харьковом. Бьем под Киевом. Столица остается ключевой мишенью для оккупантов. Но они не сломают нас, не сломают наше государство. Никогда. Что бы они ни делали, они все равно проигрывают. Потому что мы – у себя дома. Мы на своей земле”, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты готовят провокацию в Херсона, собираясь “разыграть спектакль с якобы митингом за Россию”.

“Для этого они отвезли в город чужаков. Ищут местных предателей. Хотят сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский. Я хочу напомнить, что с этого начинались так называемые “ЛДНР”. Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить. Херсонцы, покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить, любой план оккупантов. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы”, – отметил он.

Президент призвал жителей города “избавиться от отчаяния”. “Украина своего не отдаст”, – подчеркнул Зеленский”.

“Мы боремся против мощного врага, превосходящего нас численно, количеством техники. Но который находится в тысячах световых лет от нас, от нормальных людей, имеющих достоинство. Покажите это. Обязательно дайте знать оккупантам, что находиться в Херсоне они могут только временно. И никогда не смогут владеть вашим городом. Как и любым другим украинским городом – городом нашего государства”, – заключил глава государства.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта, потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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