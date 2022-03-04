Мнение: Что украинцы делают с пленными россиянами?

Пошел девятый день «военной спецоперации» России на Украине.

А накануне президент России провел заседание Совета безопасности в ходе которого сообщил, что подписал указ о присвоении звания Герой России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову.

Путин уточнил, что офицер «понимал, с кем имеет дело» – с «неонацистами, которые издеваются над пленными, а после этого зверски их убивают».

Путин не стал раскрывать, как украинцы «издеваются над пленными». Что конкретно украинцы делаю с ними? Выкалывают глаза? Вспарывают животы? Отрезают головы? Это, по-моему, очень важно. Россияне имеют право знать, что происходит с теми россиянами, которые попадают в плен. Или я не прав? И россиянам лучше не знать, как украинцы поступают с пленными?

На снимке: разрушенные здания в городе Ирпень Киевской области, 3 марта. Фото: Chris McGrath / Getty Images отсюда

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