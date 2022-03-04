Ближайшая к Земле черная дыра оказалась космическим «вампиром»

Последние наблюдения данной звездной системы выявили интригующие подробности о явлении, известном как звездный вампиризм.

В 2020 году команда астрономов сообщила об открытии ближайшей черной дыры к Земле. Однако новое исследование показало, что космическое явление было неверно идентифицировано.

Команда из Европейской Южной обсерватории (ESO) сообщила об обнаружении черной дыры всего в 1000 световых годах от Земли в системе HR 6819.

Международная команда астрономов, базирующаяся в KU Leuven (Бельгия), оспорила это открытие и показала, что на самом деле в HR 6819 нет черной дыры, вместо этого это «вампирская» двухзвездная система, находящаяся на редкой стадии ее эволюции.

Астрономы внимательно посмотрели на то, что происходит, когда звезда «вампир» высасывает внешние слои материала из звезды-компаньона.

Первоначальное исследование в 2020 году возглавлял Томас Ривиний, чилийский астроном ESO, который приветствовал тщательное изучение и сказал: «Это не только нормально, но и должно быть, что результаты тщательно проверялись».

Команда под руководством Ривиния была уверена, что HR 6819 представляет собой тройную систему, с одной звездой, делающей один оборот вокруг черной дыры за 40 дней, и второй звездой на гораздо более широкой орбите.

Однако, Юлия Боденштайнер предположила, что HR 6819 также может быть система с двумя звездами, и никакой черной дыры там нет. Эбигейл Мороз, исследователь в KU Leuven и ведущий автор нового исследования, говорит, что они вынуждены были обратиться к другой стратегии наблюдений.

Две команды работали вместе, чтобы провести новые наблюдения системы и собрать свежие данные, которые подтвердили, что две звезды-компаньона вовсе не сопровождались черной дырой, т они существуют как двойная система. Бинарные системы широко распространены в космосе, однако уникальность данной системы в том, что в ней присутствовало такое редкое явление, как звездный вампиризм.