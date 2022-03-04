 

Ближайшая к Земле черная дыра оказалась космическим «вампиром»

04.03.2022, 11:41, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последние наблюдения данной звездной системы выявили интригующие подробности о явлении, известном как звездный вампиризм.

В 2020 году команда астрономов сообщила об открытии ближайшей черной дыры к Земле. Однако новое исследование показало, что космическое явление было неверно идентифицировано.

Команда из Европейской Южной обсерватории (ESO) сообщила об обнаружении черной дыры всего в 1000 световых годах от Земли в системе HR 6819.

Международная команда астрономов, базирующаяся в KU Leuven (Бельгия), оспорила это открытие и показала, что на самом деле в HR 6819 нет черной дыры, вместо этого это «вампирская» двухзвездная система, находящаяся на редкой стадии ее эволюции.

Астрономы внимательно посмотрели на то, что происходит, когда звезда «вампир» высасывает внешние слои материала из звезды-компаньона.

Первоначальное исследование в 2020 году возглавлял Томас Ривиний, чилийский астроном ESO, который приветствовал тщательное изучение и сказал: «Это не только нормально, но и должно быть, что результаты тщательно проверялись».

Команда под руководством Ривиния была уверена, что HR 6819 представляет собой тройную систему, с одной звездой, делающей один оборот вокруг черной дыры за 40 дней, и второй звездой на гораздо более широкой орбите.

Однако, Юлия Боденштайнер предположила, что HR 6819 также может быть система с двумя звездами, и никакой черной дыры там нет. Эбигейл Мороз, исследователь в KU Leuven и ведущий автор нового исследования, говорит, что они вынуждены были обратиться к другой стратегии наблюдений.

Две команды работали вместе, чтобы провести новые наблюдения системы и собрать свежие данные, которые подтвердили, что две звезды-компаньона вовсе не сопровождались черной дырой, т они существуют как двойная система. Бинарные системы широко распространены в космосе, однако уникальность данной системы в том, что в ней присутствовало такое редкое явление, как звездный вампиризм.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Ольга Сутулова, Катерина Шпица, Мария Голубкина и другие на премьере сериала “Коса”

14.08 / Ксения Бородина вдохновила своим танцем героиню шоу «Перезагрузка»

18.01 / Кем работает Светка? – Личное мнение

20.09 / Побег из рубля

25.09 / К чему приведут новые санкции Байдена против госдолга России

20.08 / Мнение: Символ

14.04 / Мнение: Посидим без масок!

09.11 / Скандалы: «Коза Ностра» с русским акцентом

13.03 / Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС отрабатывают нанесение ударов по Японии

20.12 / Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика