Экономика США пожинает плоды украинского кризиса

Бенефициаром всех нынешних потрясений на мировом рынке являются Соединенные Штаты. Российско-украинский кризис как раз в интересах США.

Во-первых, значительно увеличится экспорт американского природного газа в Европу. Более 40% поставок природного газа в Европу поступает из России. В 2021 году экспорт российского природного газа в ЕС достиг 192,6 млрд кубометров, что составляет 81% от общего объема его экспорта.

Соединенным Штатам как раз нужна эта доля рынка. С 2016 по 2020 год добыча природного газа в США выросла с 727 млрд кубометров до 914 млрд кубометров, что составляет 81% от общемирового прироста, из которых экспорт в Европу составил только 25,6 млрд кубометров.

Мощности по добыче природного газа в США превысят 1 трлн кубометров в 2022 году, и необходимо срочно найти покупателей. Из-за войны на Украине и санкций против России, экспорт российского природного газа в Европу сократится на 199 млн кубометров в сутки.

Во-вторых, укрепится статус доллара, и США привлекут мировой приток капитала. Несколько геополитических кризисов, которые Соединенные Штаты создали или энергично продвигали в течение последних 20 лет, все без исключения укрепили статус доллара США.

После украинского кризиса статус доллара США будет укреплен двояко: во-первых, он более достоин того, чтобы его держать в резервах, а во-вторых, Соединенные Штаты стали безопасной гаванью, потому что Европа больше не в безопасности.

В-третьих, будет разрушена российско-европейская торговля. ЕС является крупнейшим торговым партнером России. В 2021 году объем двусторонней торговли между Россией и Европой достиг 228 млрд долларов США, что составляет 35,7% от общего объема российского импорта и экспорта.

Поскольку страны ЕС одна за другой присоединились к санкциям против России, двусторонняя торговля значительно сократится. Это именно то, что нужно Соединенным Штатам. Объем товарооборота между США и Россией в 2021 году составил 33 миллиарда долларов, что составляет лишь 1/8 объема товарооборота между Россией и Европой.

В-четвертых, это принесет немалую прибыль американскому оборонно-промышленному комплексу. Например, Германия приняла решение увеличить фонд национальной обороны на 100 млрд евро и увеличить долю расходов на национальную оборону в ВВП более чем на 2%. В эпоху Трампа Меркель решительно выступала против увеличения этой доли. Для США крайне важно, чтобы страны НАТО одна за другой увеличивали свои военные расходы. Это отличная возможность для военно-промышленного комплекса США для увеличения прибыли.

Вышеперечисленные моменты также помогают нам лучше понять исторический контекст украинского кризиса и причину, по которой США настойчиво расширяли НАТО на восток.