 

Сербы поддержали спецоперацию России на Украине

04.03.2022, 11:35, Разное
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Акции в поддержку России проходят по всей Сербии. Люди с портретами Владимира Путина пришли к зданию Бюро по сотрудничеству с РФ.

У здания посольства России в Белграде прошла многочисленная акция. Люди скандировали “Русские и сербы – братья навеки”.

Поддерживают России и в соседней с Сербией Черногорией. Там состоялся массовый митинг под лозунгом “Держись, Россия”.

Многие жители Европы выражают слова солидарности с Россией, но публично высказывать свою позицию они не могут. Вопреки всем нормам демократии и плюрализма, о которых так заботится Запад, в странах Евросоюза вводится настоящая цензура.

Например, в Чехии за участие в акции в поддержку России или публикацию таких сообщений в социальных сетях человека могут наказать тремя годами лишения свободы.

Чешское информагентство СТК сообщило, что за поддержку России к ответственности привлекли уже девять граждан. Еще 200 под подозрением.

Официальная Прага не только запрещает людям выражать свою точку зрения, но и фактически встала на сторону Киева. Помимо охоты на собственных граждан, власти Чехии объявили, что не будут наказывать тех, кто решил служить в зарубежном вооруженном формировании на Украине. Разумеется, против российской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции на Украине. Цель – демилитаризация Украины, ее денафикация и нейтралитет. РФ неоднократно выражала свою озабоченность планами Киева вступить в НАТО.



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