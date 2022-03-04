Мнение: О девятом дне войны. Россия медленно превращается… в Ливию?

Да уж, такого ни «великий архистратег», ни его подчинённые, тоже все, как один, «стратеги», но помельче, не ожидали точно. А если по-честному, то пальцы можно стереть о клавиатуру, составляя длинный список всего того, что они там не учли, не планировали и даже не предполагали. Щёки-то надувать перед телекамерами можно, а вот суровую реальность последних дней уже не скрыть даже от себя.

И эта реальность состоит в том, что ме-е-едленно, хотя с каждым днём войны всё быстрей, «великая» #Россия превращается… в Ливию. Как и было сказано в заголовке.

Собственно, по некоторым критериям, уже превратилась.

Рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг РФ сразу на шесть ступеней – с BBB (инвестиционный уровень) до B (крайне спекулятивный). Вслед за ним и Moody’s понизило рейтинги России в национальной и иностранной валюте тоже на шесть ступеней своей шкалы, с Baa3 до спекулятивной категории B3. Причём у обоих агентств рейтинги остаются на пересмотре для дальнейшего понижения.

Для понимания – это рейтинг Ливии, Монголии, Нигерии! Он даже чуть ниже, чем рейтинг Папуа-Новая Гвинея (B+).

Но дальше всех пошло агентство S&P. Оно понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-», а в национальной — с «ВВВ-» до «CCC-». Это уже мусорная категория! И у этого рейтингодателя оценка российской кредитоспособности помещена в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Такого низкого рейтинга у России не было с момента дефолта в 1998 году, который многие забыли, а некоторые даже и не знали ибо не застали. Опять, привет «лихие 1990-е»! И всё это однозначный сигнал инвесторам: готовьтесь к новому дефолту по российским долгам, в том числе в валюте. Самые короткие из которых, с погашением в апреле, сейчас торгуются на уровне 30% от номинала (более длинные — на 15-17%). Кстати, в 1998 году РФ валютные долги не посмела тронуть, иностранцев и россиян «кинула» только с рублёвыми ГКО-ОФЗ.

Чем агентства обосновывают свой скептицизм?

Fitch отмечает, что «реакция президента Путина на приведение ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности… уменьшает вероятность того, что он изменит курс в отношении Украины до такой степени, которая необходима для отмены быстро ужесточающихся санкций». А поэтому агентство ожидает дальнейшего ужесточения санкций в отношении российских банков. По мнению Fitch «объявленные санкции и резкое снижение курса рубля будут способствовать повышению макроэкономической волатильности и заметно повысят риск широкомасштабной утраты доверия внутри страны, что вызовет отток банковских депозитов и долларизацию». Fitch считает, что «отток банковских депозитов (около 200 млрд долл.) будет представлять больший риск для стабильности системы».

По мнению Moody’s, существует «повышенный риск срыва погашения суверенного долга с учетом жестких и скоординированных санкций и серьезных опасений по поводу готовности России обслуживать свои обязательства, растёт и вероятность устойчивого нарушения экономики и финансового сектора из-за санкций, ограничивающих доступ к российским международным резервам, призванным защитить Россию от неблагоприятных потрясений».

Наконец, в Standard & Poors говорят, что «международные #санкции сократили доступные валютные резервы России наполовину, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в США, ЕС и Японии». И это «отрицательно скажется на способности ЦБ РФ служить кредитором последней инстанции, а также подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России – её чистую валютную позицию». То есть, также приведёт к дефолту.

Причём пострадают от него и российские банки, включая крупные, которые в преддверии кризиса переводили валюту из американских Treasuries в российские евробонды как более «надёжные». Упс! Дефолт подкрался незаметно…

Так, чисто для справки: душевой ВВП у России сейчас 11,5 тыс. долл. (по номиналу), у Монголии с Ливией — примерно по 4 тыс. долл., у Нигерии — около 2 тыс. долл. Если брать тот же показатель по любимому жижистами ППС, то Россия — порядка 28 тыс. долл., Ливия — чуть больше 10 тыс. долл., Нигерия — немногим выше 5 тыс. долл. В обоих случаях — падение жизненного уровня от трёх до пяти-шести раз! Кстати, средние зарплаты там — на уровне 150-250 долл. в месяц. Видимо, Россия, где средняя з/п до недавнего времени была на уровне 750 долл., опустится к сотке-двум. То есть, снова обеднение в три-пять раз. Про #пенсии, кстати, лучше даже не думать: прежде нищенская сумма 50 долл. в месяц рискует стать очень «достойным» содержанием в старости.

Не знаю, кто может быть тут довольным…

И вопрос только один: повторит ли один российский полковник судьбу другого полковника, так же известного как «Братский вождь и лидер Джамахирии», либо успеет избежать суда земного, чтобы предстать перед Высшим?

И кто будет расхлёбывать заваренную им кашу?

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