 

Дженнифер Лоуренс появилась на публике через неделю после новости о родах

04.03.2022, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс была впервые замечена вне своего дома после рождения ребенка. В конце февраля американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что звезда “Голодных игр” стала мамой, однако прямых доказательств тому не было. И вот теперь об этом можно говорить абсолютно точно.

Молодую маму сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда та вышла на короткую прогулку до ближайшей кофейни. Ее сопровождала неизвестная девушка, то ли подруга, то ли соседка, то ли личная помощница. Для променада Лоуренс выбрала удобный спортивный костюм из зеленой оверсайз-футболки и оранжевых штанов. В руках она несла термос.

Март 2022 года

О беременности Дженнифер Лоуренс СМИ заговорили в сентябре прошлого года, однако сама актриса подобные публикации (как и любые другие) не комментировала. За все время беременности она появлялась на публике три раза: в начале октября она вместе с Эми Шумер приняла участие в митинге за право женщин на безопасное прерывание беременности в Нью-Йорке, а в начале декабря она вместе с Леонардо ДиКаприо и другими коллегами представила новый фильм “Не смотрите наверх” и стала гостьей вечернего шоу Стивена Кольбера.

Для Дженнифер Лоуренс и Кука Маруни, которые вместе с лета 2018 года, это первый ребенок. Новоиспеченные родители обручилась в феврале 2019-го, а в октябре тайно поженились. Свадьба, на которой присутствовала примерно половина Голливуда, прошла в старинном особняке Belcourt Castle в Ньюпорте. Однако им удалось избежать огласки и в сеть не попало ни одной фотографии.

Декабрь 2021 года2019 год



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов

09.12 / Мнение: Суть политкорректности

03.09 / Мнение: Расизм в Макдональдсе, налоговая стрижка британцев и Россия против Байдена

16.11 / Лукашенко бьет по внутренним проблемам Польши и Литвы – украинский эксперт Якушик

02.02 / В Москве больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам открывается и закрывается дистанционно

04.03 / Мнение: Cчастливый Газпром, шведы делят Арктику и исход гастарбайтеров из Британии

15.09 / Максим Галкин втайне снял загорающую Аллу Пугачеву в купальнике: Поклонники в восторге

12.08 / Лиза Арзамасова дала откровенное интервью по поводу своей беременности

20.07 / Ученые: Регулярные физические нагрузки помогают предотвратить гипертонию даже на территориях с загрязненным воздухом

12.02 / Генерал Липовой предостерег от уступок Евросоюзу – Россия может вернуться в “лихие” 90-е

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика