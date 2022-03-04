Дженнифер Лоуренс появилась на публике через неделю после новости о родах

Вчера 31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс была впервые замечена вне своего дома после рождения ребенка. В конце февраля американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что звезда “Голодных игр” стала мамой, однако прямых доказательств тому не было. И вот теперь об этом можно говорить абсолютно точно.

Молодую маму сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда та вышла на короткую прогулку до ближайшей кофейни. Ее сопровождала неизвестная девушка, то ли подруга, то ли соседка, то ли личная помощница. Для променада Лоуренс выбрала удобный спортивный костюм из зеленой оверсайз-футболки и оранжевых штанов. В руках она несла термос.

Март 2022 года

О беременности Дженнифер Лоуренс СМИ заговорили в сентябре прошлого года, однако сама актриса подобные публикации (как и любые другие) не комментировала. За все время беременности она появлялась на публике три раза: в начале октября она вместе с Эми Шумер приняла участие в митинге за право женщин на безопасное прерывание беременности в Нью-Йорке, а в начале декабря она вместе с Леонардо ДиКаприо и другими коллегами представила новый фильм “Не смотрите наверх” и стала гостьей вечернего шоу Стивена Кольбера.

Для Дженнифер Лоуренс и Кука Маруни, которые вместе с лета 2018 года, это первый ребенок. Новоиспеченные родители обручилась в феврале 2019-го, а в октябре тайно поженились. Свадьба, на которой присутствовала примерно половина Голливуда, прошла в старинном особняке Belcourt Castle в Ньюпорте. Однако им удалось избежать огласки и в сеть не попало ни одной фотографии.

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