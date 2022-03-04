Бритни Спирс поздравила Сэма Асгари с днем рождения: “Хочу создать с тобой семью”

Один из главных светских ньюсмейкеров прошлого года – певица Бритни Спирс, освободившись после тринадцати лет из-под опеки отца, наслаждается жизнью. Сегодня у нее еще один повод для радости – день рождения ее жениха, модели Сэма Асгари. Спирс не могла не поздравить любимого публично. Она поделилась с подписчиками новым совместным фото на фоне океанского заката и написала трогательное поздравление.

С днем рождения моего жениха! Я так сильно тебя люблю. Я хочу создать с тобой семью. Я все хочу с тобой, – написала Спирс.

Именинник отреагировал на поздравление в комментариях, признавшись, что среди миллиона желаний у него есть одно – и это любовь Бритни.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились на съемках клипа Slumber Party почти шесть лет назад. Певица так рассказывала о начале отношений с будущим женихом: Позже Спирс рассказывала о начале отношений с Асгари в одном интервью так:

Мы оказались в одной комнате, где нам пришлось 20 минут сидеть вместе и ждать начала съемок. Мы были там одни и нам пришлось разговаривать. Он понятия не имел, кто я. Он, конечно, знал мое имя, но совершенно не знал меня, как человека. Мы начали говорить о разных вещах, которые нам обоим нравятся. Например, о суши. А потом решили, что сходим однажды поесть суши вместе. Таким образом, я решила дать ему свой номер, – сказала тогда Спирс.

В ноябре 2016-го появились первые совместные фото манекенщика и тренера Асгари и поп-звезды Спирс, в феврале 2017-го Бритни взяла нового парня, который младше ее на 12 лет, с собой на вечеринку американского музыкального продюсера Клайва Дэвиса в честь премии Grammy. С тех пор влюбленные почти не расстаются.

Сэм поддерживал любимую во время ее судебных разбирательств с отцом, высказывался о жестокости Джейми Спирса публично. А в сентябре прошлого года официально сделал Бритни предложение руки и сердца, которое она, конечно, приняла. Когда и как поженятся влюбленные, пока неизвестно.