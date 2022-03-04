 

Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

04.03.2022, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Porsche остановил поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания.

«В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Компания уточняет, что в РФ Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.

Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также сообщил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

Напомним, в четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Мэр Краматорска сообщил, что заразился коронавирусом

02.02 / Армения пожаловалась на Азербайджан в Европейский суд по правам человека

02.12 / “Для танго нужны двое”. Блинкен напомнил Лаврову об обязательствах России по Минским соглашениям

11.02 / Численность Сил теробороны Украины увеличат до 2 млн – Данилов

18.12 / Das Erste – Путин не видит в американских санкциях угрозу «Северному потоку — 2»

29.01 / Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков в Черном море – Денисова

25.12 / Газпром и Белоруссия договорились о цене на газ на 2021 год

06.07 / Рубль вырос к доллару и евро

28.04 / РФ смогла вывести более половины своего экспорта из долларовой зоны

16.01 / Ouest-France – премьер-министр Испании хочет приравнять COVID-19 к эпидемии гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика