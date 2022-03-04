Porsche остановил поставки автомобилей в Россию

Porsche остановил поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания.

«В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Компания уточняет, что в РФ Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.

Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также сообщил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

Напомним, в четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.