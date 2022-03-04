Онлайн казино Play Fortuna: лучшие бонусы и быстрые выплаты

Онлайн казино Play Fortuna работает уже почти 10 лет и предлагается выгодные предложения как для хайроллеров, так и для любителей низких ставок. Гемблеров привлекает широкий ассортимент бонусов и четко прописанные условия для отыгрыша.

Бонусы и акции от онлайн казино Плей Фортуна

Новых пользователей ждет интересная приветственная программа, а давних клиентов – еженедельные подарки, кэшбек и интересная программа лояльности, благодаря которой можно вывести деньги напрямую.

Бездепозитные бонусы бывают в виде фриспинов. После подтверждения адреса электронной почты новый игрок получает 20 фриспинов на определенный слот (может меняться) с фиксированной ставкой 1 доллар. Выигрыш с вращений поступит на бонусный счет и потребует отыгрыша. Зарегистрированные пользователи в рассылке получают промокоды на фриспины для различных игровых автоматов. Это отличный шанс попробовать новые варианты.

Депозитные бонусы. Новичкам предлагается приветственная программа с увеличением четырех первых депозитов и подарочными бесплатными вращениями в видеослотах.

Кэшбек начисляется каждую неделю в размере от 5% до 30%. Начисляется виде пойнтов.

Пойнты – специальные очки, которые начисляются за ставки и в виде кэшбека от ставок. После накопления 1000 пойнтов и выше гемблер может обменять их на реальные деньги.

Игровые автоматы на Play Fortuna

Основная направленность казино – видеослоты, которых представлено более 5 тысяч. Также есть раздел Live Casino, однако за ставки в покер и рулетку начисляется меньше пойнтов.

Портал разместил слоты ведущих мировых провайдеров, которые прошли проверку от лаборатории iTech Labs. Это гарантирует, что процент отдачи соответствует заявленным цифрам.

Выбрать игру можно по производителю, по популярности, по новизне.

По статистике, самые популярные слоты:

По статистике самыми популярными автоматами Плей Фортуна считаются следующие:

Книжки (Новоматик);

Sunrise Reels (Realistic Games);

Goblin’s Cave (Плейтек);

Gonzo’s Quest (НетЕнт);

Starburst (НетЕнт).

Играть в слоты можно в бесплатно в демо-режиме.На странице https://casino.ru/casino-play-fortuna/ можно посмотреть все бонусы онлайн казино Play Fortuna. Но для игры на реальные деньги нужно пройти регистрацию.

Регистрация в казино

Создать аккаунт могут игроки старше 18 лет. Существует 2 способа:

через соцсети;

заполнение анкеты, где указаны валюта, логин, пароль и адрес электронной почты.

Важно указывать настоящие данные, ведь на электронную почту будет приходить информация о новых акциях.

Фамилия и имя заполняются на портале. В дальнейшем может потребоваться верификация по документу, удостоверяющему личность.