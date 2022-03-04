 

Последний день Икеа – Личное мнение

04.03.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера был последний день Икеи в России. С сегодняшнего дня все магазины бренда закрываются на три месяца.

https://t.me/lenamiro/11039

Вчера, когда я писала о последствиях для уходящих, о перспективах и возможности возвращения на российский рынок, я не затронула самый главный вопрос — людей.

Ведь любой успешной ясно, что главный секрет их успеха — люди, которые на них работают.

Оборудование — это важно. Торговые площади? Безусловно тоже. Логистика, производственная база, законы — всё это влияет на деятельность компаний.

Но работают люди. Без людей ты ничего не сделаешь. И успешная компания потому и успешна, что в ней работают те, кто делает её такой.

При закрытии сетей, производств люди оказываются на улице. Вчера они собирали автомобили, делали конфеты, продавали и расставляли товары. Сейчас многие оказались без работы или под угрозой её потери в ближайшем будущем.


Фото: Соцсети

Даже с той же Икеа — да, прошла где-то новость, что никого не уволят, будут платить зарплаты три месяца, но чем всё это закончится, сейчас точно никто не скажет.

Возникает вопрос: а когда эти компании решат вновь открыться или вернуться в Россию, кто на них будет работать?

Вопрос не так прост, как кажется.

Люди, поставленные в условия неопределённости, уже начали искать другую работу — даже те, кому ещё платят зарплату. А уволенные сегодня найдут завтра другое место — им нужно кормить детей.

Будут ли они рассматривать возможность возвращения даже на лучшие условия труда к тем, кто поставил их в трудную ситуацию?

Наверное, кто-то вернётся — те, у кого с памятью плохо.

Большинство же, даже если не затаит обиду, будет рассуждать логически: уволили один раз — уволят второй. А людям нужна стабильность в работе и уверенность в завтрашнем дне.

Получается, что нанять эти компании смогут или рисковых людей, или несерьёзных товарищей, для кого увольнение нестрашно, или тех, кого больше никуда не взяли — то есть, их навыки не удовлетворяют условиям рынка.

Остальные же, квалифицированные работники, ответственные люди не захотят ещё раз пережить то, что сейчас происходит.

Именно это главный фактор того, что я не особо верю в возвращение временно уходящих. А вы?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / На сайте Олимпиады пользователям из России вместо карты с Крымом показывают рекламу японских Курил

24.10 / 5 рабочих способов, как попасть в черный список отелей всего мира, но так делать не стоит

10.12 / Журналист The National Interest назвал самые кровопролитные войны в истории человечества

14.05 / Мнение: Разговор с турникетом

02.11 / ГК “КОРТРОС” вошла в топ-10 российских застройщиков

12.03 / Скандалы: Сергей Фургал обрастает сделками

02.08 / Мнение: О новых и новых бедах с российской «Наукой»

08.07 / Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

31.10 / Прекрасный СССР будущего

26.04 / Мнение: О привилегиях Хрущева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика