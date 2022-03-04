Последний день Икеа – Личное мнение

Вчера был последний день Икеи в России. С сегодняшнего дня все магазины бренда закрываются на три месяца.

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Вчера, когда я писала о последствиях для уходящих, о перспективах и возможности возвращения на российский рынок, я не затронула самый главный вопрос — людей.

Ведь любой успешной ясно, что главный секрет их успеха — люди, которые на них работают.

Оборудование — это важно. Торговые площади? Безусловно тоже. Логистика, производственная база, законы — всё это влияет на деятельность компаний.

Но работают люди. Без людей ты ничего не сделаешь. И успешная компания потому и успешна, что в ней работают те, кто делает её такой.

При закрытии сетей, производств люди оказываются на улице. Вчера они собирали автомобили, делали конфеты, продавали и расставляли товары. Сейчас многие оказались без работы или под угрозой её потери в ближайшем будущем.



Фото: Соцсети

Даже с той же Икеа — да, прошла где-то новость, что никого не уволят, будут платить зарплаты три месяца, но чем всё это закончится, сейчас точно никто не скажет.

Возникает вопрос: а когда эти компании решат вновь открыться или вернуться в Россию, кто на них будет работать?

Вопрос не так прост, как кажется.

Люди, поставленные в условия неопределённости, уже начали искать другую работу — даже те, кому ещё платят зарплату. А уволенные сегодня найдут завтра другое место — им нужно кормить детей.

Будут ли они рассматривать возможность возвращения даже на лучшие условия труда к тем, кто поставил их в трудную ситуацию?

Наверное, кто-то вернётся — те, у кого с памятью плохо.

Большинство же, даже если не затаит обиду, будет рассуждать логически: уволили один раз — уволят второй. А людям нужна стабильность в работе и уверенность в завтрашнем дне.

Получается, что нанять эти компании смогут или рисковых людей, или несерьёзных товарищей, для кого увольнение нестрашно, или тех, кого больше никуда не взяли — то есть, их навыки не удовлетворяют условиям рынка.

Остальные же, квалифицированные работники, ответственные люди не захотят ещё раз пережить то, что сейчас происходит.

Именно это главный фактор того, что я не особо верю в возвращение временно уходящих. А вы?

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