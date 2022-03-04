Мнение: Я против войны! Новый сезон!



Как и в случае с поддержкой Навального – я раз за разом обращаюсь к тем мелко-мягким, которые побегали с постиками про "Нет войне!", а теперь завалили свои дешевые хлебальники. Ну, чо – по-прежнему во всем Путин виноват?

Вы, поглядите, что делают эти сволочи! ВСУ выставило установки «Град» прямо под стены Запорожской АЭС и открыло из них огонь по российским войскам!

Европейские издания все последние дни сообщают, что самого Зеленского и украинских военных консультируют лучшие армии мира — от Моссада до Вашингтона. Дают как консультации, так и разведданные. Отсюда логичный вопрос: в каком городе мира, борющемся за мировую безопасность, придумали сначала установить, а потом и открыть огонь из установки залпового огня «Град» прямо под стенами крупнейшей АЭС в Европе? Теперь понятно, откуда у нас такие потери?

Раз за разом говорю – чистка будет и дай вам бог, уроды, кто поддерживал Навального, а теперь поддерживает украинский нацизм – отскочить без посадок.

Друзья, мы все равно победим. Они истерят, сволочи, а значит все идет верно.

Да, будет нелегко. Мы уже имеем проблемы из-за санкций, но, собственно, на это и расчет. Сегодня, например, Ютуб отключил рекламу в России – то есть я перестал зарабатывать, теперь надежда на вашу помощь. Однако, даже так все это мелочи.

Посмотрите, что делается!

Они заставляют свои же компании нести огромные потери!

Они уже потеряли русский космос, пускай летают на метлах.

Они грабят российские магазины за рубежом, запрещают российскую продукцию, убивают и избивают наших людей.

Кто теперь не понимает, как нас любили все эти годы там? Нет, Запад показал честно – что это расисткое и нацисткое продолжение. И чем там хуже с ресурсами, тем больше лезет то, что наши деды не добили.

Но самое главное другое – они не понимают, что сраными запретами Айфонов русских не остановить. Отступить сейчас – это не только предательство, они просто нас добьют. Значит, мы пойдем вперед, как это было уже не один раз в истории.

Победу одержим мы, потому что наше дело правое.

Ура!

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