 

Затоплен украинский фрегат “Гетман Сагайдачный”: Главное за ночь о спецоперации на Украине к 4 марта

04.03.2022, 9:47, Разное
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В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили затопление судна коротко: “Так надо”. Там добавили, что фрегат поднимут и обновят быстро.

По данным украинских СМИ, “Гетман Сагайдачный” был подтоплен в первый день спецоперации на Украине. Он сооружен в 1993
году. Корабль находился на ремонте, а все вооружение с него
было снято.

По состоянию на 3.00 мск 4 марта ВСУ шесть раз
обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР, передает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Так, в Первомайске повреждены четыре дома. В Березовском поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. В
населенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтная
линия.

Штаб территориальной обороны ДНР заявил об
установлении контроля над 36 населенными пунктами с начала спецоперации на Украине. Ведутся активные действия по освобождению от
украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь. Освобожденные населенные пункты включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики.

Напомним, 17 февраля ДНР и ЛНР заявили об обострении
ситуации. Там объявили эвакуацию мирных жителей. 21 февраля лидеры донбасских республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Их пожелание было исполнено.

24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса. Владимир Путин заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация страны.



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