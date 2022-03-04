Германия начала закупки газа в обход России

Германия продолжает получать российские газ, уголь и нефть, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он сообщил, что германские власти начали закупки газа в обход России.

В интервью телеканалу ZDF Шольц рассказал, что Германия заранее готовилась к последствиям антироссийских санкций, введенных из-за военной операции Россиии на Украине. По словам канцлера, Берлин готов к тому, что «могут возникнуть трудности» с поставками из России.

«Так как мы не наивны, мы… очень рано подготовились (к последствиям санкций)… Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», – передает РИА «Новости» слова Шольца.

Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.