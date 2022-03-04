Москалькова отреагировала на приостановку членства РФ в Совете Европы

Пожизненное заключение – достаточное наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя приостановку членства РФ в Совете Европы и слова председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о моратории на смертную казнь.

Москалькова заявила, что «за 20 с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление», передает РИА «Новости».

«Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь», – добавила омбудсмен.

Ранее Совет Европы заявил, что права РФ в организации приостановлены, но это временная мера и страна остается членом организации. Медведев заявил, что это может дать возможность восстановить ряд важных институтов. Например, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что мораторий на смертную казнь в РФ введен Конституционным судом, ни один орган власти не может отменить это решение, обойдя суд.

Напомним, в РФ с 1997 года действует бессрочный мораторий на высшую меру наказания. Это было одним из основных условий вступления РФ в Совет Европы. В 1999 и 2009 годах суд подтвердил это решение, однако формально Конституционный суд не отменил смертную казнь, так как это может сделать только законодатель.

Последний смертный приговор в РФ привели в исполнение 2 сентября 1996 года.