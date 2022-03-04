 

Мнение: Ситуация на ЗАЭС

04.03.2022, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пожар потушили в районе 6-20 (по оф.данным в 5-55)
Горело административное здание рядом с АЭС. По украинским данным жертв нет.
Некоторые украинские каналы пишут, что станция под контролем РФ. Но тут пока ждем уточнений.
Видео ночных событий можно тут https://dragon-first-1.livejournal.com/49187.html глянуть.

Что не мешает укроботам разгонять истерию вокруг "ядерной угрозы".
Несколько дней назад они уже отрабатывали эту методичку. Дважды.

1. Повышение радиационного фона на ЧАЭС.
2. Попадание в хранилище ядерных отходов.

ЗАЭС, это третья серия этого фейкового сериала про ядерную угрозу Украине. Видимо будет и четвертая…
Зачем это делается, понятно. После сообщений о том, что "русские танки обстреливают энергоблоки ЗАЭС, сразу посыпались призывы ввести бесполетную зону. Ну вы поняли…
Угроза если и есть, так это в том, что нацики сами подорвут одну из оставшихся АЭС, чтобы обвинить РФ.

Продолжение трансляции по Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Мнение: Борьба с Макроном

27.08 / Мнение: Задержания в Минске. 26.08.2020

14.10 / Эндокринолог Кевин Панталоне назвал еще один признак диабета 2 типа

27.08 / Где прячется чупакабра из Пуэрто-Рико?

12.09 / Мнение: Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

30.11 / Полина Ололо обвинила бывшего мужа рэпера Серегу в домашнем насилии

03.12 / Притча о каннибалах

16.10 / Россиянам запретят блокировать отечественную рекламу

17.01 / Какие модные в 2022 году джинсы визуально уменьшают рост и штаны какой формы могут их заменить: советы стилистов

20.02 / Мнение: ОМОН проводит уроки в школах, Ютуб против российской полиции и генераторы одноразовых кодов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика