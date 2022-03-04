Мнение: Ситуация на ЗАЭС
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Пожар потушили в районе 6-20 (по оф.данным в 5-55)
Горело административное здание рядом с АЭС. По украинским данным жертв нет.
Некоторые украинские каналы пишут, что станция под контролем РФ. Но тут пока ждем уточнений.
Видео ночных событий можно тут https://dragon-first-1.livejournal.com/49187.html глянуть.
Что не мешает укроботам разгонять истерию вокруг "ядерной угрозы".
Несколько дней назад они уже отрабатывали эту методичку. Дважды.
1. Повышение радиационного фона на ЧАЭС.
2. Попадание в хранилище ядерных отходов.
ЗАЭС, это третья серия этого фейкового сериала про ядерную угрозу Украине. Видимо будет и четвертая…
Зачем это делается, понятно. После сообщений о том, что "русские танки обстреливают энергоблоки ЗАЭС, сразу посыпались призывы ввести бесполетную зону. Ну вы поняли…
Угроза если и есть, так это в том, что нацики сами подорвут одну из оставшихся АЭС, чтобы обвинить РФ.
Продолжение трансляции по Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
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Источник: Colonel Cassad
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