Мнение: Ситуация на ЗАЭС

Пожар потушили в районе 6-20 (по оф.данным в 5-55)

Горело административное здание рядом с АЭС. По украинским данным жертв нет.

Некоторые украинские каналы пишут, что станция под контролем РФ. Но тут пока ждем уточнений.

Видео ночных событий можно тут https://dragon-first-1.livejournal.com/49187.html глянуть.

Что не мешает укроботам разгонять истерию вокруг "ядерной угрозы".

Несколько дней назад они уже отрабатывали эту методичку. Дважды.

1. Повышение радиационного фона на ЧАЭС.

2. Попадание в хранилище ядерных отходов.

ЗАЭС, это третья серия этого фейкового сериала про ядерную угрозу Украине. Видимо будет и четвертая…

Зачем это делается, понятно. После сообщений о том, что "русские танки обстреливают энергоблоки ЗАЭС, сразу посыпались призывы ввести бесполетную зону. Ну вы поняли…

Угроза если и есть, так это в том, что нацики сами подорвут одну из оставшихся АЭС, чтобы обвинить РФ.

Продолжение трансляции по Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

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