Зеленский поговорил об обстрелах Запорожской АЭС с Байденом и Джонсоном. Британия созывает Совбез ООН

“Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому, призвавшему Россию прекратить военную деятельность в этом районе и разрешить пожарным и спасателям доступ к месту происшествия”, – говорится в сообщении.

Зеленский также обсудил российскую террористическую атаку на Запорожскую АЭС с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщила 4 марта пресс-служба британского правительства.

“Сегодня ранним утром премьер-министр разговаривал с президентом Украины Зеленским о тяжелой ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и предоставить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон заявил, что действия Путина могут угрожать безопасности всей Европе. Он также пообещал, что “Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась”.

Премьер-министр будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН в ближайшие часы, сообщила пресс-служба британского правительства.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили “Грады”, направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, “персонал станции принимает меры по ликвидации последствий”, рассказали в организации.

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь и установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир “проснуться” и отреагировать на действия России. “Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска”.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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