«Не будь меня, этих переговоров не было бы»: Лукашенко потребовал Нобелевскую премию мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед рабочими Жабинковского сахарного завода отметил, что уже 8 лет неустанно трудится над восстановлением мира на Украине, а его усилия не были вознаграждены, а недавние события являются подтверждением его позиции.

По словам Лукашенко, за один день государственные профсоюзы собрали у бюджетников 2 миллиона подписей с призывом вручить Нобелевскую премию мира президенту Беларуси. Также почти все ректоры белорусских университетов подписали обращение. Остальные ушли в отставку по состоянию здоровья.

«Очень хочу спросить наших борцов за мир, так называемых. Почему беглую преступницу Тихановскую, на которую мы завели шесть уголовных дел, номинировали два раза на премию? Что за произвол? Я весь год мигрантов на границе чуть ли ни грудью вскармливал, Протасевича от теракта спас. Но это ещё ладно, я готов стерпеть. Но почему мне, кроме Эмомали Макрона, никто не позвонил и не поблагодарил за миротворческую работу на Украине? Да и то, правда, он почему-то трубку бросил через пять минут разговора. Не будь меня, так этих переговоров вообще не было бы», — отметил белорусский лидер.

Также глава государства поделился своим пониманием слова «миротворец».

«Миротворец— одна из самых древнейших профессий, которая должна высоко оплачиваться и справедливо награждаться, а я её главный представитель», — добавил Лукашенко.

В конце выступления белорусский президент заверил, что к завтрашнему дню около 18 миллионов белорусов поддержат его номинацию на Нобелевскую премию мира, а сами подписи будут переданы в Нобелевский комитет.

—