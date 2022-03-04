В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 130 рейсов

Более 130 рейсов задержаны или отменены в пятницу утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса на 7.34 мск пятницы, в аэропорту Внуково пять рейсов задержаны, 54 отменены, в Домодедово восемь рейсов задержаны, восемь отменены, в Шереметьево 12 рейсов задержаны, 50 отменены.

В понедельник Росавиация в качестве зеркальной меры закрыла небо для самолетов из 36 стран мира. 1 марта Россия закрыла небо для Швейцарии. Это стало зеркальными мерами в ответ на санкции ряда стран.