ЦБ решил снизить комиссию для физлиц на операции по покупке валюты

Банк РФ с 4 марта снижает комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает ее для юрлиц в 12%, информирует пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что ЦБ, «дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции», передает РИА «Новости».

Также сообщается, что ЦБ принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, «за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ».

Режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен на официальном сайте Банка РФ до 9.00 мск 5 марта.

Ранее ЦБ предписал взимать с физлиц комиссию от 30% при покупке долларов и евро.