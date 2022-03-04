В Австралии раскритиковали телеканал, где выгнали поддержавшего Россию гостя

Австралийский телеканал Эй-би-си подвергся резкой критике за то, что не дал высказаться пророссийски настроенному гостю телепередачи Q+A, посвященной военной спецоперации РФ на Украине, информирует газета «Острэлиан».

«Решение автора и ведущего телепередачи Q+A Стэна Гранта, который в четверг выгнал из студии прямого эфира гостя программы студента из Мельбурна Сашу Джилис-Лекакиса, поддержавшего президента РФ Владимира Путина, стало причиной резкой критики как в адрес телеканала Эй-би-си, так и в адрес самого Гранта», – передает ТАСС сообщение издания.

Ряд общественных деятелей страны и представителей национальных медиа усомнились в том, что поведение ведущего является профессиональным. «Одинокий голос, предлагающий альтернативную точку зрения на российско-украинский конфликт, был заглушен, его просто заставили замолчать и уйти. Разве это правильно? Или у нас разрешена только одна точка зрения?», – указала в комментарии видный австралийский издатель, профессор Университета им. Монаша Луиза Адлер.

Возмутился произошедшим и ведущий новостного блока канала «Скай ньюс Острэлиа», бывший сенатор Кори Бернарди. «В этом [поступке Гранта] заключается все, что сегодня неправильно в наших СМИ, и особенно в Эй-би-си. Конечно, это решение принял не только ведущий, но и продюсер телеканала. Это позор», – сообщил он.

Сам Джилис-Лекакис обвинил корпорацию в непрофессионализме, заявив, что хотел узнать, почему для австралийских СМИ погибшие «русские люди в Донецке и Луганске менее важны, чем украинские жертвы, и не является ли такая позиция лицемерием». «Я не смог задать свой вопрос, несмотря на все попытки, а мои слова были искажены. Регион [Донбасса] имеет долгую и сложную историю, и единственный способ достичь прочного мира – это подлинное понимание сторон, чего нельзя добиться при помощи <…> разговоров о «добре» и «зле» или искажения слов тех, кто думает иначе», – указал он в заявлении, отметив, что считает поведение ведущего «разочаровывающим и непрофессиональным».

Инцидент, в ходе которого ведущий телепрограммы в прямом эфире выгнал из студии гостя, отказавшегося публично порицать Россию за спецоперацию на Украине, произошел в четверг, 3 марта. Во время ток-шоу, посвященного российско-украинскому конфликту, один из гостей программы – этнический русский студент из Мельбурна Саша Джилис-Лекакис – заявил, что западные СМИ предвзято освещают ситуацию. «Верите или нет, но многие русские и здесь [в Австралии], и по всему миру, поддерживают то, что делает Путин на Украине. С 2014 года Украина беспричинно блокировала русское население в Донецке и Луганске, убив, предположительно, 13 тыс. человек», – сказал он. Другие участники программы перебили Джилис-Лекакиса, назвав его лжецом, и их поддержал телепередачи, велевший студенту покинуть студию.

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