За слово на букву «В»

Сразу пять уральских изданий одновременно вышли с обложками, призывающими прекратить «спецоперацию». Ко всем пришла полиция, чтобы изъять тираж.

2 марта в Свердловской области сразу пять газет вышли с обложками, призывающими закончить «специальную военную операцию вооруженных сил РФ на территории Украины». Это издания «Вечерний Краснотурьинск», «Про Североуральск», «Вечерний Карпинск», «Глобус» (город Серов) и «Новый Качканар».

Первые четыре газеты входят в издательскую группу «ВК-медиа» — они вышли с обложкой, на которой написано: «Это безумие должно быть остановлено!», а также указан QR-код петиции «с требованием остановить военные действия», которую подписали более 1 миллиона человек. Газета «Новый Качканар» не входит в издательскую группу «ВК-медиа», зато входит в объединение независимых СМИ «Синдикат-100».

На сегодняшней обложке «Нового Качканара» на черном фоне белыми буквами написано: «Нет (…) [слово на букву «в», запрещенное Роскомнадзором]!»

У газет «ВК-медиа» изъяли сегодняшний тираж. Выпускающий редактор газеты «Глобус» из Серова Андрей Клейменов рассказал «Новой», что примерно в обед в редакцию пришли полицейские, он уточнил, что сотрудники полиции вели себя предельно корректно. Позже тираж выпуска был изъят. То же самое сегодня произошло и в других редакциях газет «ВК-медиа».

Клейменов рассказал, что решение о выпуске газеты с такой обложкой принималось коллегиально: «Мимо этой темы ни один нормальный человек не пройдет. Это общее решение. Мы действительно считаем, что безумие на территории Украины должно быть остановлено. Этой обложкой мы хотели донести свою позицию до читателей. Просто так вышло, что нас, оказывается, читают сотрудники МВД и прокуратура».

В совместном заявлении газет «ВК-медиа» журналисты сообщили, что при выпуске газет ими не было допущено нарушений закона, а правоохранители не учли права читателей и партнеров, изъяв тиражи. Журналисты также сообщили, что будут пытаться оспорить действия органов, которые представляются им как акт цензуры, запрещенной Конституцией.

Примерно в 17.00 о звонке от сотрудников полиции сказала Юлия Кравцова — главный редактор газеты «Новый Качканар», которая вышла сегодня с черной обложкой. Сотрудники полиции сообщили Кравцовой, что по распоряжению ей необходимо проехать с ними в редакцию, чтобы «посмотреть газету и узнать ее тираж». Что конкретно нужно было сотрудникам полиции, Кравцова на момент разговора с «Новой» не знала.

— У нас такая редакционная позиция. Мне позвонили только сейчас, сказали: «Юлия Владимировна, вы ведь знаете, какая сейчас ситуация, нам нужно попасть к вам в редакцию, чтобы посмотреть, какой тираж у газеты, что это за газета, нам нужно направить ее на экспертизу». Как они мне объяснили, распоряжение об этом им поступило только сейчас из области. Они сейчас меня ждут, — рассказала Кравцова.

Уже после разговора с сотрудниками полиции главный редактор «Нового Качканара» сообщила, что пока тираж газеты изъят не будет.

С начала «спецоперации» в РФ одно за другим закрывают независимые СМИ. 2 марта был заблокирован сайт издания The Village, а днем ранее Роскомнадзор заблокировал сайты «Эха Москвы» и телеканала «Дождь*» (РКН также заблокировал некоторые соцсети телеканала). Кроме того, в Госдуму уже внесли поправки о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях вооруженных сил России.

Риза Хасанов, специально для «Новой»

P.S.

3 марта стало известно, что в Якутске «Горпечать» «на всякий случай» отказалась продавать выпуск газеты «Все для вас», на обложке которой были призывы к миру. В организации запросили официальное письмо от редакции с подтверждением, что ей разрешают продавать газету с такой обложкой.

«Надо, чтобы официальное письмо от них было. Потому что потом начнут нападки, все на «Горпечать» же накинутся, что мы распространяем такие лозунги», — заявили в организации изданию «Сибирьмедиа».

* внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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