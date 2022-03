МАГАТЭ призвало прекратить боевые действия в Энергодаре и возле Запорожской АЭС

В организации сообщили, что 3 марта Украина проинформировала МАГАТЭ, что большое количество российских танков и пехоты “прорвали блокпост” возле Энергодара и направляются в сторону АЭС. В городе и на подступах к станции начались бои. Украинские власти назвали ситуацию критической.

Гросси сказал, что МАГАТЭ продолжает консультации с Украиной и другими странами “с целью оказания максимально возможной помощи стране, поскольку она стремится поддерживать ядерную безопасность в нынешних сложных обстоятельствах”.

Около 4.00 4 марта МАГАТЭ сообщило в Twitter, что получило информацию от украинского регулятора про отсутствие данных об изменении уровня радиации в районе АЭС.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

“Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на Запорожской АЭС не затронул основное оборудование, персонал станции принимает меры по ликвидации последствий”, – сказано в другом твите.

#Ukraine tells IAEA that fire at site of #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant has not affected “essential” equipment, plant personnel taking mitigatory actions.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

В связи с серьезной ситуацией на Запорожской АЭС МАГАТЭ перевело свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в режим “полного круглосуточного реагирования”, отметила организация.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава “Энергоатома” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники направляется в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. По данным Запорожской областной государственной администрации, на территории АЭС горят помещения учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. Из-за продолжающихся обстрелов пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы.

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир “проснуться” и отреагировать на действия России. “Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-территорист прибегло и к ядерному терору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска”.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

—