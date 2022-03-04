Пожарные начали тушить пожар на Запорожской АЭС. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

Как сообщила в Facebook пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожарные выехали на АЭС в 5.20.

Они установили, что горит пятиэтажный учебно-тренировочный корпус.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325758242925405

“После проведения разведки установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет”, – сказано в сообщении ведомства.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325764886258074

К тушению пожара привлечены 44 человека и 11 единиц техники.

В 5.55 им удалось локализовать огонь на площади 2 тыс. м², уточнили в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325769692924260

Ранее в течение нескольких часов оккупанты не пропускали пожарных на станцию.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава “Энергоатома” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники направляется в сторону АЭС, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Из-за продолжающихся обстрелов пожарные долгое время не могли добраться до места возгорания и ликвидировать последствия, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, “персонал станции принимает меры по ликвидации последствий”, рассказали в организации.

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь и установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир “проснуться” и отреагировать на действия России. “Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-территорист прибегло и к ядерному терору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска”.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

—