Россиянам посоветовали вкладывать сбережения в золото

Он заявил, что россиянам не стоит покупать доллары, потому

что эта валюта скоро упадет. Он порекомендовал вкладывать деньги в золото.

Ранее

в Минфине поддержали инициативу Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для

физических лиц. Николай Арефьев тоже одобрил это предложение.

По словам эксперта, доллар в настоящее время использовать невозможно, поскольку платежные системы не

работают, а выезд за границу запрещен. Он напомнил, что золото является самой твердой валютой.

Арефьев добавил, что конвертировать в золото выгодно. Ведь, чтобы купить его, не надо снимать средства со вкладов. Их можно просто конвертировать в золото. Его много и в коммерческих банках.

Напомним, 24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине на “Московской бирже” произошел обвал. На утренних торах доллар побил исторический рекорд, евро достиг позиций 2014 года.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада приняли решение заморозить активы Центробанка России. Более того, из системы SWIFТ исключают все российские банки, попавшие под санкции.