 

Россиянам посоветовали вкладывать сбережения в золото

04.03.2022, 6:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он заявил, что россиянам не стоит покупать доллары, потому
что эта валюта скоро упадет. Он порекомендовал вкладывать деньги в золото.

Ранее
в Минфине поддержали инициативу Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для
физических лиц. Николай Арефьев тоже одобрил это предложение.

По словам эксперта, доллар в настоящее время использовать невозможно, поскольку платежные системы не
работают, а выезд за границу запрещен. Он напомнил, что золото является самой твердой валютой.

Арефьев добавил, что конвертировать в золото выгодно. Ведь, чтобы купить его, не надо снимать средства со вкладов. Их можно просто конвертировать в золото. Его много и в коммерческих банках.

Напомним, 24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале спецоперации на Украине на “Московской бирже” произошел обвал. На утренних торах доллар побил исторический рекорд, евро достиг позиций 2014 года.

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Канада приняли решение заморозить активы Центробанка России. Более того, из системы SWIFТ исключают все российские банки, попавшие под санкции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Скандалы: «Русская мафия» превзошла «Коза ностру»

30.12 / “Недоумение и большой вопрос”: Анфиса Чехова рассказала о неприятной для неё ситуации на ТВ

27.01 / Коташенко ограбили, а с Белоцерковской требуют миллионные долги: как живут молодые вдовы звезд

31.12 / Золотые туалеты с видом на салют

27.02 / Расстрелять в педагогических целях

15.07 / Самым дешёвым смартфоном с 50-мегапиксельной камерой станет Redmi 10

31.08 / Случай похищения пришельцами подростка в Мексике

17.05 / Россия завершает испытания гиперзвукового «Циркона»

17.03 / В Москве легковушка врезалась в автобус

24.08 / Названы характеристики последних моделей смартфонов Huawei

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика