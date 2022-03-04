 

Гендиректор «Дождя» заявила о временном прекращении работы телеканала

04.03.2022, 6:44, Новости дня
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Телеканал «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) объявил о временном прекращении работы, но надеется на возвращение в эфир, сообщила гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

«Мы приняли для себя решение, что временно приостанавливаем работу телеканала. Нам нужны силы и время, чтобы выдохнуть и понять как работать дальше… Это был последний выпуск новостей. Мы надеемся, что вернемся в эфир», – цитирует РИА «Новости» Синдееву.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.

Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

Напомним, в четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.



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