Байден призвал Россию «прекратить военные действия» у Запорожской АЭС

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Байден поддержал призыв Зеленского к РФ «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент [США] <…> переговорил сегодня вечером с президентом <…> Украины, чтобы получить последнюю информацию о пожаре на Запорожской АЭС. Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому в призыве к РФ прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту», – приводит текст сообщения ТАСС.

Помимо этого, Байден обсудил ситуацию на АЭС с заместителем министра энергетики США по вопросам ядерной безопасности. «Президент продолжит регулярно получать информацию [о ситуации]», – добавили в Белом доме.

В свою очередь Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в ходе разговора с Байденом затрагивался вопрос безопасности Запорожской АЭС на востоке Украины.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны РФ сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.