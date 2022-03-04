Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС, Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

«Премьер-министр [Джонсон] поговорил с президентом Украины Зеленским рано утром о серьезной ситуации на Запорожской АЭС», – приводит текст сообщения ТАСС.

На Даунинг-стрит также добавили, что Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения данного инцидента. «Премьер сказал, что он созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы, <…> Соединенное Королевство немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами», – отмечается в заявлении.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Вопреки этому президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к РФ «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту.

Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны РФ сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.