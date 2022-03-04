 

Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС

04.03.2022, 6:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС, Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения инцидента, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

«Премьер-министр [Джонсон] поговорил с президентом Украины Зеленским рано утром о серьезной ситуации на Запорожской АЭС», – приводит текст сообщения ТАСС.

На Даунинг-стрит также добавили, что Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения данного инцидента. «Премьер сказал, что он созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы, <…> Соединенное Королевство немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами», – отмечается в заявлении.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Вопреки этому президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к РФ «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту.

Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны РФ сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Доцента “Львовской политехники”, который показывал студентам порно на контрольной, отстранили

16.01 / Строительство первой нитки «Северного потока — 2» должно завершиться в июне 2021 года

09.02 / В ЛНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел школы в Донбассе

16.09 / Мигранты на острове Лесбос протестуют и требуют «свободы»

30.06 / Китайские власти решили создать в Гонконге представительство органов госбезопасности

13.07 / Виктор Павлик: Понимаю, почему Тина Кароль отправила своего сына за границу

16.02 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

11.03 / Компания Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против “британского” штамма коронавируса

26.11 / Камеру Fujifilm GFX100 «научили» делать снимки с разрешением 400 Мп

27.08 / Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика