Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отправке на военную службу в Донбасс

…участников «незаконных антивоенных акций».

Депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс граждан, привлеченных к ответственности за участие в «незаконных антивоенных акциях». Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

«В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что такие лица «должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим» территории ЛНР и ДНР. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сомневается, что подобный закон будет принят. «Военная служба — привилегия, а не наказание», — заявил он.

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