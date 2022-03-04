МИД Аргентины: Санкции не будут способствовать прекращению конфликта на Украине

Власти Аргентины призвали к миру все стороны конфликта на Украине, считая, что санкции не будут этому способствовать, сообщил глава МИД страны Сантьяго Кафьеро.

«Что касается санкций. Аргентина призывает к миру, к деэскалации конфликта, не считает, что односторонние санкции могут быть путем для обеспечения мира и диалога», – передает его слова РИА «Новости».

Он также напомнил, что когда РФ начала военную операцию, то Аргентина осудила использование силы как решения конфликта.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».