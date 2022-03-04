Захарова указала на «репрессии американского режима» против русскоязычных СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «репрессиях» в отношении радиостанции «Эхо Москвы» и напомнила о «репрессиях американского режима» в отношении российских и русскоязычных СМИ за рубежом.

«А массовое закрытие российских и русскоязычных СМИ за рубежом, включая запрет на вещание, невыдачу лицензий, блокировку на цифровых платформах США, – это тоже «путинские репрессии» или все-таки «репрессии американского режима»?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Что Виктория Нуланд чувствует в связи с закрытием странами НАТО RT, Sputnik, НТВ, РБК, «МИР» и всех остальных медиа? Гордость или печаль?» – задалась вопросом дипломат.

Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. Кроме того, телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.

Накануне сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. Днем ранее Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.

Напомним также, в среду главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира. Это произошло по требованию генпрокуратуры РФ в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Экс-помощник главного редактора радиостанции Леся Рябцева в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала произошедшее закономерностью, отметив, что Венедиктов давно напрашивался на ликвидацию «Эха Москвы».