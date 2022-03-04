На Украине заявили о пожаре рядом с Запорожской АЭС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

«По состоянию на 02.26 (03.26 мск) в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работают только четыре блока). Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГСЧС.

Представитель пресс-службы расположенной на востоке Украины Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил в ночь на пятницу, что на территории объекта возник пожар. «Пожар на атомной электростанции», – сообщил он в видеролике, размещенном в Telegram-канале АЭС. Выступая в эфире телеканала «Украина-24», Туз добавил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано. «Пока что до нашего эфира радиационная ситуация была в норме. <…> Персонал сделает все для обеспечения безопасности, чтобы не было аварии», – сказал он.

Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны РФ сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.