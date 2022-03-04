Министр энергетики Украины после обстрела оккупантами Запорожской АЭС: Мы на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории

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04.03.2022, 6:05, Новости дня
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“Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества. Агрессор продолжает наносить сокрушительные удары по Украине. Его не останавливают многотысячные жертвы и трагедии. Сегодня он хочет уничтожить весь мир. Из танков, “Градов” и другой тяжелой артиллерии в упор расстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий. Идет бой уже на площадке станции, распространяется пожар”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что это война на уничтожение человечества и планеты.

“Ядерная и радиационная безопасность врага не волнует. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны. Уже несколько дней мы стараемся донести этот тезис до МАГАТЭ. Мы требовали вмешательства этой международной организации и жестких решений по агрессору. Но их пока нет”, – отметил министр.

Он потребовал от международного сообщества “не только профессиональной оценки происходящих событий”, но и реального вмешательства, принятия “самых жестких мер”, в том числе НАТО и странами –обладателями ядерного оружия. 

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”. 

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК “Энергоатом” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники направляется в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. По данным Запорожской областной государственной администрации, на территории АЭС горят помещения учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. Из-за продолжающихся обстрелов пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС. 

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, подчеркнул министр.  

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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