Зеленский: Ни одна страна, кроме России, не обстреливала атомные энергоблоки. Государство-территорист прибегло к ядерному терору

“Европа сейчас должна проснуться. Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас. Российские танки расстреливают атомные блоки. Это танки, оснащенные тепловизорами, то есть они знают, куда стреляют. Они к этому готовились”, – сказал Зеленский.

Он призвал обратить на это внимание все человечество и вспомнить трагедию на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

“Я обращаюсь ко всем украинцам, ко всем европейцам, ко всем людям, которые знают слово “Чернобыль” и сколько жертв принес взрыв на атомной электростанции. Это была глобальная катастрофа, с ее последствиями боролись сотни тысяч людей… Россия хочет это повторить и уже повторяет. Европейцы проснитесь, пожалуйста! Говорите своим политикам! Российские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Там шесть энергоблоков! Шесть! В Чернобыле взорвался один”, – напомнил Зеленский.

Он сообщил, что связался по этому поводу с международными партнерами, в частности, с президентом США Джо Байденом, главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Польши Анджеем Дудой, канцлером Германии Олафом Шольцем, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

“Мы всех предупреждаем: ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-территорист прибегло и к ядерному терору”, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские пропагандисты грозились “засыпать мир ядерным пеплом”.

“Теперь это не угроза. Теперь это реальность. Мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или он не произойдет (дай бог!), – никто этого не просчитает до конца. Но наши парни всегда держали атомную станцию в безопасности, чтобы не было провокаций, чтобы никто не мог на станцию войти, чтобы никто не мог эту станцию захватить, заминировать и шантажировать потом ядерной катастрофой весь мир”, – сказал президент.

Он призвал немедленно остановить российских военнослужащих.

“Кричите своим политикам! – обратился Зеленский к гражданам других стран. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции”.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/533138254821619/

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК “Энергоатом” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники направляется в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. По данным Запорожской областной государственной администрации, на территории АЭС горят помещения учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. Из-за продолжающихся обстрелов пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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