На Запорожской АЭС заявили, что бои возле станции прекратились, радиационный фон в норме, но ядерная безопасность нарушена

Он рассказал, что станция не получила критических повреждений.

Два чиновника Белого дома сообщили CNN, что США тоже пока не фиксируют признаков повышенного уровня радиации на АЭС.

После пожара, по данным источников “Украинской правды”, на территорию АЭС ворвались кадыровцы, они вели бой с нацгвардейцами. Собеседники издания предположили, что кадыровцы хотят заминировать территорию.

По состоянию на 4.00, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на территории АЭС продолжал гореть пятиэтажный учебно-тренировочный комплекс. Огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи здания.

“Оккупанты не дают возможности подразделениям ГСЧС приступить к ликвидации последствий пожара”, – сообщило ведомство в Facebook.

В ГСЧС уточнили, что противопожарное состояние АЭС остается в норме.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325736319594264

Врио генерального директора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность на АЭС нарушена.

“Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большие риски. Реакторы в опасности”, – цитирует его пресс-служба “Энергоатома”.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”.

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава “Энергоатома” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники направляет в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. По данным Запорожской областной государственной администрации, на территории АЭС горят помещения учебного корпуса и лабораторно-бытового корпуса. Из-за продолжающихся обстрелов пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать последствия, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, подчеркнул министр.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир “проснуться” и отреагировать на действия России. “Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-территорист прибегло и к ядерному терору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска”.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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