 

В Москве благоустроят более 2,3 тысячи дворов

04.03.2022, 5:30, Разное
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Он отметил, что дворовые территории включаются в программу благоустройства по инициативе местных жителей. “В этом году запланированы мероприятия на 2,3 тысячи таких объектов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров”, – уточнил заммэра.

По его словам, проекты разрабатываются с учетом пожеланий москвичей. Он сообщил, что чаще всего горожане просят добавить зелени, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки.

Во дворах планируется заменить асфальтовое покрытие дорожек и проездов, создать удобные парковочные пространства, обновить детские и спортивные площадки. Также установят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

Кроме того, специалисты приведут в порядок газоны, обустроят клумбы, высадят новые деревья и кустарники. По возможности организуют площадки для выгула домашних питомцев.

Ранее Бирюков сообщил, что к 1 сентября в Москве благоустроят территории возле 193 образовательных учреждений. Мероприятия пройдут во всех округах. Планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, площадки для воркаута, установить современную уличную мебель.



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