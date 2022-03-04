Когда пересечем границу

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04.03.2022, 4:55, Разное
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Репортаж с Финляндского вокзала Петербурга, откуда пока еще отправляются поезда за границу.

Россияне на Финляндском вокзале Петербурга. Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

Сухопутная граница в Финляндию — одна из немногих оставшихся возможностей для россиян сейчас выехать за рубеж на машине или на поезде. Сайт РЖД показывает, что билеты на скоростной поезд Петербург — Хельсинки пока есть. На ближайшие дни их не больше десятка. Вместо обычных шести-семи рейсов в день осталось два, цены в рублях выросли почти вдвое. Но начиная с 5 марта с местами полегче.

За полчаса до отхода поезда Allegro на Финляндском вокзале многолюдно, но не более обычного. Необычно только обилие багажа у пассажиров: петербуржцы привыкли ездить в Хельсинки на выходные и налегке, а сейчас все проходы заставлены огромными чемоданами и сумками — видно, что люди едут надолго. Еще непривычно то, что когда посадка закончилась, на вокзале не осталось ни одного провожающего — раньше люди до последнего махали друг другу и кричали: «Созвонимся в понедельник!»

Особой нервозности в очереди на контроль не было, но пассажиры между собой перешептывались — им не верилось, что поезд уйдет нормально и по расписанию. Хотя были и те, кто не мог совладать с собой. Глава семьи из Липецка все время подбегал к служащим вокзала и спрашивал, точно ли уйдет поезд. Его жена Лилия рассказала «Новой», что для них выехать из РФ — последний шанс спасти ребенка, у него тяжелое заболевание позвоночника.

— Мы пробираемся в Германию на операцию, которую ждали два года. Из-за ковида все отложилось, хотя операция давно оплачена. Думали, что полетим нормально на самолете, а теперь такие трудности с пересадками сначала в Москве, теперь в Питере, потом в Финляндии… Поэтому все на нервах. Очень надеемся, что удастся пересечь границу. Потому что мы все время смотрим новости и понимаем, что нас как жителей РФ могут не пустить.

На Финляндском вокзале Петербурга. Фото: Артем Лешко, для «Новой газеты»

Анна, которая стояла следом за липецкой семьей, была немногословна:

— Еду домой, в Лондон, очень надеюсь, что, когда наконец мы пересечем границу, у меня перестанет болеть желудок и отпустит ужас последних дней.

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У Артема багажа с собой было меньше, чем у всех остальных. Он приезжал в Россию всего на несколько дней, но его обратный рейс в Барселону отменили. Надеется, что хоть через Хельсинки ему повезет уехать.

В ближайшее время о возвращении в Петербург и думать не хочет: «Как потом отсюда выбираться?!»

Когда поезд ушел, в зале осталась одна женщина, она плакала.

На улице перед вокзалом на ступеньках сидел гражданин с двумя маленькими детьми: один мальчик рядом, на сумках, совсем маленький ребенок — в коляске. Мужчина плакал. На вопрос, как ему помочь, ответил, что он британец, что им не удалось никуда уехать. И отвернулся.

Артем Лешко, специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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